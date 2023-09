Intercettazioni: Stefani (Lega), bene ok indagine conoscitiva, spiace scelta opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il vostro lavoro aiuta a raccontare la realtà, ha un innegabile aspetto “umano”, poiché riporta storie di vita ed ha la capacità di costruire ponti tra le persone" Erika Stefani

ministra per le Disabilità

20 luglio 2021

- Con l'approvazione in commissione Giustizia al Senato "della relazione conclusiva sull'indagine conoscitiva in tema di intercettazioni si chiude una parte importante di un lavoro durato mesi. Abbiamo audito decine di esperti su un tema complesso, che hanno evidenziato criticità da risolvere, anche in relazione alla stessa riforma Orlando. Un documento di sintesi tra le forze politiche, molto equilibrato, spiace infatti che parte delle opposizioni non abbia voluto votarlo, soffermandosi solo su un inciso riguardante reati verso la Pa. Ringraziamo il presidente Giulia Bongiorno, confermando da parte nostra il massimo impegno a proseguire sulla strada tracciata, nell'ottica del confronto e della collaborazione". Lo dichiara, in una nota, la senatrice Erika Stefani, capogruppo della Lega in commissione Giustizia, a margine del voto sull'indagine conoscitiva in tema di intercettazioni. (Com)