Ucraina: presidente Ecuador, Russia metta immediatamente fine a operazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia deve immediatamente sospendere le operazioni militari in Ucraina. Lo ha detto il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, intervenuto alla riunione del Consiglio di sicurezza convocata in via straordinaria sul tema. "La Russia deve sospendere immediatamente le operazioni, così come ordinato dalla Corte internazionale di Giustizia", ha detto Lasso parlando di una guerra che non "sta solo distruggendo un popolo", ma anche violando "i principi sacri iscritti nella Carta delle Nazioni Unite", a partire "da quello della sovranità e integrità territoriale". Il presidente ecuadoriano ha ricordato l'universalità dei principi stabiliti dalle Nazioni Unite: "Non esiste una Carta del Sud e una del Nord, una dell'Occidente e una dell'Oriente. Non c'è una versione in russo e una diversa in spagnolo. In nessun caso è autorizzato l'uso della forza". Lasso ha quindi definito "l'aggressione verso un Paese vicino" il "peggior veleno per il multilateralismo" cui la stessa Federazione russa, in accordo alla visione dell'Onu, aspira. (Was)