Banche: Tajani su manovra, fiducioso sulla possibilità di trovare accordo su extraprofitti

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha “apprezzato molto” le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in merito alla possibilità di attuare “aggiustamenti e correttivi” al testo della manovra di bilancio. Parlando con i giornalisti a New York, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il vicepremier ha detto che sugli extraprofitti bancari “ci sono i nostri emendamenti depositati al Senato, e sono ottimista in merito alla possibilità di trovare un accordo”. In quel caso, ha aggiunto, Forza Italia “è pronta, se ci sarà un testo del governo, a ritirare gli emendamenti: ci sono state le prime interlocuzioni, e vedremo di raggiungere un accordo che permetta di scrivere meglio il testo normativo, senza modificare il giusto principio di chiedere alle banche un sostegno in questo momento particolare”. Sarà importante, ha spiegato, fare in modo che i risparmiatori e le piccole banche non vengano penalizzati da questa richiesta, dando anche un segnale di fiducia ai mercati internazionali. (Was)