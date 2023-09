Ambiente: al via a Ferrara Remtech Expo su cooperazione pubblico-privato e sviluppo sostenibile territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi fino a Venerdi, Ferrara ospita Remtech Expo, hub tecnologico ambientale, internazionale e permanente, specializzato sui temi del risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori. Un appuntamento che anche per quest’anno ha registrato numeri da record, 370 gli espositori e più di 4mila presenze, un più 30 per cento rispetto allo scorso anno. Un appuntamento istituzionale, dove si mettono insieme istituzioni, competenze e imprese del settore e si aggiorna la riflessione, la ricerca e l'esperienza negli ambiti decisamente più importanti oggi su cui dibattere e confrontarsi: la transizione ecologica, la messa in sicurezza del territorio, la rigenerazione e la costruzione di qualità. Forse anche la presenza istituzionale, presenti oltre al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli, il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, il ministro della Protezione civile Nello Musumeci e il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, i commissari di governo su Ischia, Sisma, Bonifiche, Acqua e ricostruzione. “Ci aspettiamo tante proposte. Questo è il messaggio che abbiamo lanciato oggi, in apertura degli Stati generali. Quello dell'hub tecnologico di Remtech è un contesto qualificato e specializzato, un contesto pubblico e privato, nel quale si dialoga per costruire un processo e un futuro insieme. Gli obiettivi sono comuni e sono quelli della rigenerazione, della multi-transizione e dello sviluppo del terzo millennio. Il rapporto pubblico-privato è fondamentale. Sono arrivati stimoli importanti sia dal comparto delle imprese e delle associazioni delle imprese sia per quanto riguarda le istituzioni. Ne parlavamo questa mattina con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, e con il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio. Con Centinaio stiamo immaginando di promuovere il 12 ottobre un momento tecnico-politico presso il Senato della Repubblica. In questa occasione porteremo tutti gli impulsi e le proposte che sono emerse durante i lavori dei tre giorni di Remtech e cercheremo di 'metterli a terra' e di far sì che questi diventino un supporto vero, concreto, importante per il paese”, dichiara Silvia Paparella, consigliera delegata di Ferrara Expo, general manager di Remtech Expo. (segue) (Com)