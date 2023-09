Onu: Zelensky, introdurre meccanismo di prevenzione di aggressioni contro Stati sovrani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le nazioni del mondo dovrebbero concordare un meccanismo di risposta alle aggressioni per proteggere gli altri, un meccanismo che tutti vorrebbero per la propria sicurezza". Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, intervenendo alla riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu. "L'invasione russa dell'Ucraina ha dimostrato cosa potrebbe essere un tale meccanismo. Tra le altre cose, potenti sanzioni contro l'aggressore (...) anche nella fase in cui si sta radunando un esercito invasore", ha osservato il leader ucraino. Per Zelensky, la decisione sull'introduzione di sanzioni preventive deve essere sottoposta automaticamente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite quando qualsiasi membro dell'Assemblea generale dichiara una minaccia di aggressione. (Kiu)