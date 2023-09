Lavoro: Coppo (Fd'I), sicurezza sia architrave processi produttivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prevenzione, attenzione e formazione sono gli strumenti per tendere a zero morti sul lavoro. Non si può puntare solo sulle sanzioni perché queste vengono comminate ormai a tragedia avvenuta. Serve una maggiore collaborazione tra la pubblica amministrazione ed il mondo del lavoro, coinvolgendo le parti sociali affinché la sicurezza sul lavoro diventi l'architrave dei processi produttivi". Lo ha dichiarato Marcello Coppo, deputato di Fratelli d'Italia e membro della commissione Lavoro di Montecitorio, in sede di dichiarazione di voto sulla mozione in tema di sicurezza sul lavoro. (Rin)