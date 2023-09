Veneto: Zanella (Avs), esposto ad Anac per verificare regolarità gara per costruzione pista bob a Cortina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un esposto ad Anac. Questo il provvedimento annunciato da Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, per quel che riguarda l'assegnazione della costruzione della pista da bob a Cortina. "Invieremo un esposto - ha dchiarato - all'Autorità nazionale anticorruzione per chiedere verifiche sulla regolarità delle procedure di affidamento dei lavori di costruzione della pista di bob a Cortina, un'opera inutile e devastante. Vogliamo sapere, in particolare, se sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 32 della Direttiva appalti, quello che prevede la procedura negoziata senza bando". "Proprio la procedura degli inviti mirati – ha spiegato - è stata seguita dal Commissario straordinario (e Ad della Simico) Luigivalerio Sant'Andrea, dopo che la prima gara d'appalto è andata deserta. Oggi scadono i termini per le trattative private e si dovrebbe sapere ufficialmente se la pista di Cortina per i Giochi invernali del 2026 sarà costruita da Webuild, ex Salini, che ha appena ricostruito in poco tempo il Ponte Morandi a Genova, o dalla Pizzarotti e c. Spa di Parma". "A nostro avviso, invece – ha concluso Zanella - era necessario un nuovo avviso esplorativo nel rispetto della trasparenza e a garanzia della concorrenza e perciò chiediamo ad Anac di intervenire". (Rev)