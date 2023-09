Scuola: Fd'I, presentata pdl per introdurre educazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Fratelli d'Italia "abbiamo presentato nelle commissioni Finanze e Cultura una pdl per introdurre nelle scuole primarie e secondarie l'educazione economica e finanziaria. Con questa proposta di legge, inoltre, favoriamo la diffusione delle conoscenze finanziarie, previdenziali, così come quelle assicurative, a tutti i cittadini tramite 'attività di informazione, sensibilizzazione e formazione'. L'educazione e l'informazione finanziaria sono sempre più necessarie e importanti per favorire la sensibilizzazione e la conoscenza dei cittadini nei confronti dei temi economici: come è infatti emerso dall'indagine 'International survey of adult financial literacy' dell'Ocse, la nostra nazione ha il tasso più basso di alfabetizzazione finanziaria fra i Paesi del G20. Occorre recuperare questo gap. Una cittadinanza maggiormente consapevole, per esempio dei rischi finanziari, è infatti anche una cittadinanza più responsabile". Lo dichiarano Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Finanze alla Camera, e Alessandro Amorese, capogruppo in commissione Cultura a Montecitorio. (Rin)