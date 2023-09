Trasporti: Grasselli (Fd'I Lazio), Pd in confusione su inquinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si comprende proprio come faccia Eleonora Mattia a denunciare la carenza di treni, le criticità sulle linee ferroviarie e le conseguenze sull'aumento dell'inquinamento. Forse è bene ricordare che il contratto di servizio, sottoscritto dalla precedente amministrazione regionale, sancisce il trasporto pubblico ferroviario". E' quanto dichiara in una nota la consigliera di Fratelli d'Italia e vicepresidente della VI Commissione Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità e Trasporti della Regione Lazio Micol Grasselli. "Dov'era il consigliere del Pd negli ultimi anni? Se è vero, come è vero, che il boom delle polveri sottili è dovuto anche al conferimento e allo smaltimento dei rifiuti fuori Regione, come mai ha esultato per le discariche e gli impianti chiusi negli ultimi dieci anni senza che da parte del Pd siano state individuate alternative?", conclude Grasselli.(Com)