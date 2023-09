Regno Unito: Sunak, politiche ambientali più pragmatiche alleggerirà oneri su famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per raggiungere gli obiettivi climatici serve consenso, non imposizione, onestà, non offuscamento. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico Rishi Sunak durante una conferenza a Downing Street poche ore dalla notizia secondo cui il governo starebbe cercando di ridimensionare alcuni dei suoi principali impegni ambientali. Sunak dichiara che il governo "cambierà il modo in cui funziona la politica della sostenibilità" affermando che il governo avrà un approccio "più realistico e pragmatico che alleggerirà gli oneri che gravano sulle famiglie". (Rel)