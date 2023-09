Bce: Tajani, sui tassi serve un cambio di linea, in Italia inflazione è provocata da fattori esterni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il taglio del cuneo fiscale è una priorità: occorre rendere gli stipendi e le pensioni più solidi e consistenti, per affrontare questo momento caratterizzato da una inflazione elevata. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a New York. “Mi auguro anche che la Banca centrale europea cambi linea, perché l’aumento del costo del denaro rappresenta un errore quando l’inflazione è provocata da fattori esterni”, ha detto. Negli Stati Uniti, ha spiegato, è “giusto aumentare il costo del denaro, perché l’inflazione è provocata dalla crescita: ma da noi è legata al costo delle materie prime, che è indipendente dalla nostra volontà”. (Was)