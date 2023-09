Francia: fonti stampa, sindaca di Lille indagata per sospetta corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Lille Martin Aubry è indagata per un caso di sospetta corruzione che risale alle elezioni municipali del 2020. lo riferisce in anteprima l'emittente televisiva "BfmTv", spiegando che la prima cittadina potrebbe aver offerto un impiego municipale ad una campionessa di pugilato, Licia Boudersa, in cambio del suo sostegno durante la campagna elettorale. La Procura di Lille non ha smentito l'informazione, spiegando di non voler "comunicare sulle denunce di cui è destinataria". "BfmTv" specifica che non si tratta di una denuncia ma di una segnalazione presentata da Violette Spillebout, deputata di Renaissance, partito del presidente Emmanuel Macron.(Frp)