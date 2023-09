Roma: colonie topi vicino a Vaticano, negozi calano serrande e residenti barricati in casa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per scongiurare l'invasione dei roditori, residenti e commercianti si sono mobilitati e già diverse segnalazioni sono arrivate agli uffici centrali di Ama e al Comune di Roma. Nonostante questo però "ci è stato risposto da entrambi che il problema non è di loro competenza", sottolinea Orazi. Nel frattempo in via De Gasperi i topi continuano a fare capolino tra i sampietrini. Dalle tane vicino agli alberi e dalle buche nel selciato divelto "escono la sera e ce ne sono a dozzine - prosegue una residente del quartiere -. Escono dalle tane che ci sono per terra e nelle aiuole. Io me li trovo di fronte quando esco di casa, o porto a passeggio il cane. E sono talmente tanti che non hanno nemmeno più paura". (segue) (Rer)