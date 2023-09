Roma: colonie topi vicino a Vaticano, negozi calano serrande e residenti barricati in casa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi metri da via De Gasperi, il logo giallo e rosso di Ama segnala il centro di raccolta. Gli operai stamattina a lavoro, spiegano che per le derattizzazioni è necessaria una richiesta del Municipio XIII, competente sull'area, all'azienda o al Comune di Roma. Intanto la zona "è piena di topi, gabbiani e piccioni - conclude un dipendente di Cresci, un ristorante sulla via -. Il mio titolare ha segnalato il probleama alle istituzioni e gli hanno spiegato che i roditori si sono spostati in massa da quando sono stati fatti i lavori in via delle Fornaci. Ora, speriamo che si risolva presto". (Rer)