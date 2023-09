Trasporti: Avella (Ugl), accordo con Willy per dare centralità a lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- È stato firmato, presso la sede della Confederazione Ugl (Unione generale del lavoro), un accordo di adesione fra la Federazione nazionale Ugl Viabilità e Logistica e l'associazione “Willy sicurezza e legalità nel trasporto”, che rappresenta i conducenti di mezzi di trasporto. "Con tale accordo daremo ulteriore centralità agli uomini che ogni giorno lavorano nei trasporti – ha detto la segretaria nazionale della Federazione Ugl Viabilità e Logistica, Paola Avella, firmataria dell'accordo – poiché sul camion c'è un conducente, una persona e non un tachigrafo". Una sinergia nata per dare al settore risposte sempre più adeguate, per migliorare le condizioni di lavoro e tutelare la sicurezza e la salute dei conducenti. Nel corso dell'incontro, al quale ha partecipato come firmatario anche il segretario generale Ugl Francesco Paolo Capone, è stato nominato dalla Segretaria Nazionale Paola Avella, come responsabile nazionale del settore conducenti, Domenico Lizzi, che, grazie al suo lavoro quotidiano di conducente di mezzi di trasporto, potrà fornire il migliore apporto alla categoria, vivendo quotidianamente problematiche e difficoltà del mestiere. (Com)