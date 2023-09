Sport: Celli, finalmente diritto costituzionale, ruolo centrale nella formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sport "è finalmente un diritto costituzionale. Con la convergenza di tutte le forze politiche, si è chiuso l'iter parlamentare della riforma costituzionale che ha modificato l'articolo 33 della Costituzione inserendo questo nuovo comma: 'La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme'. Sono soddisfatta, da donna delle Istituzioni e donna di sport". Lo afferma in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. "E' un momento storico, perché viene riconosciuto il ruolo centrale dello sport nella formazione e nella vita di ogni persona. Ed è compito di tutte le Istituzioni realizzare misure ed interventi per rendere accessibile questo diritto - aggiunge Celli -. Un diritto che dobbiamo tutelare affinché tutti possano vivere la pratica sportiva come piacere, benessere, valore sociale ed educativo, aggregazione ed inclusione, felicità. Come Roma Capitale già siamo impegnati in questa direzione: basti pensare ad esempio all'erogazione dei voucher che permetteranno a tanti ragazzi con famiglie a basso reddito di praticare attività sportiva. È un punto di partenza, una sfida da vincere tutti insieme", conclude.(Com)