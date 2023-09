Migranti: Greco (Cnf), dialogo tra avvocati internazionali per difesa diritti fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dialogo tra le avvocature di tutto il mondo è fondamentale. Per quanto siano diverse le leggi e le consuetudini di ogni paese, noi tutti svolgiamo la stessa attività, che ha come scopo la difesa dei diritti fondamentali delle persone e di tutti i diritti regolati dalle leggi dei singoli stati. Soprattutto in relazione ad alcuni argomenti che riguardano il mondo intero, come le migrazioni". Lo ha detto questa mattina il presidente del Consiglio nazionale Forense (Cnf), Francesco Greco, durante la visita ufficiale di una delegazione di avvocati giapponesi, annunciando poi il sopralluogo che farà il 28 settembre all'hotspot di Lampedusa, insieme a una decina di avvocati europei esperti in diritto dell'immigrazione. (Rin)