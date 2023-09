Pnrr: Battilocchio (FI), grazie a Fitto, commissione Periferie disponibile ad interagire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al ministro Raffaele Fitto che ha fatto il punto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, dando indicazioni precise sul lavoro in corso, in stretta sinergia con la commissione europea. Il ministro ha sottolineato che gli interventi del Pnrr sono stati regolarmente finanziati con un decreto del ministero dell'Economia, non modificato. Quindi i finanziamenti vanno avanti regolarmente. Confermata inoltre l'attenzione specifica del governo a rispettare gli impegni con le periferie italiane". Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie, a margine dell'odierna audizione del ministro Fitto. "Va, inoltre, approfondita la possibilità di replicare lo schema del 'decreto Caivano', che imposta una serie di interventi coordinati, ad altre realtà complesse del nostro Paese - ha aggiunto il parlamentare -. Spunti interessanti che approfondiremo e sui quali lavoreremo. Ho chiesto al ministro, che ha subito accettato, la disponibilità ad aggiornare questo confronto con la commissione Periferie: siamo pronti a dare il nostro contributo in termini di analisi, iniziativa e proposta". (Rin)