Fvg: sindaco Pordenone, da associazioni provocazione politica a discapito dei migranti

- Provocazione politica a discapito dei migranti. È l’accusa lanciata dal sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, all’indirizzo di alcune associazioni "vicine al mondo degli immigrati e alla sinistra", che, a suo dire, preferirebbero "lasciare gli immigrati nei parchi per creare scompiglio, degrado e confusione sotto il profilo politico". Ciriani torna sulla questione migranti dopo l’arrivo questa mattina di una ventina di persone nella struttura allestita in Comina. Gli stessi migranti sarebbero poi stati accompagnati alla chiesa del Beato Odorico da una rappresentante del "mondo dell’associazionismo vicino agli immigrati", per essere sottoposti a visita medica da parte di due dottoresse. "Un atto chiaramente provocatorio che non ha nulla di umanitario", secondo il sindaco. "Sarebbe stato un gesto umanitario se avessero visitato gli immigrati nei loro ambulatori, non in una chiesa", ha osservato. Nella provincia di Pordenone sono già 715 le persone ospitate grazie all’accoglienza diffusa. "Insieme alla prefettura ci stiamo impegnando a trovare posti letto per altre 60 persone, ma non è così facile. È chiaro che, in un momento di emergenza - continua Ciriani - l’avere approntato in Comina una struttura che garantisce a queste persone un tetto, dei servizi igienici e la somministrazione dei pasti, mi pare una soluzione più che dignitosa rispetto a quella precaria dei bivacchi per strada. Eppure alcune associazioni preferiscono lasciare gli immigrati nei parchi per creare scompiglio, degrado e confusione sotto il profilo politico. Vogliamo che a Pordenone siano rispettate le regole - conclude il sindaco -. Se qualcuno non vorrà andare a dormire nella struttura in Comina, sicuramente non potrà dormire all’aperto nei parchi". (Frt)