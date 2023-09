Croazia: ministro Interno, non diventeremo un centro di accoglienza per i migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia quest'anno sta subendo una maggiore pressione da parte dei migranti ma non diventerà un centro di accoglienza. Lo ha dichiarato il ministro degli Interni di Zagabria, Davor Bozinovic, ripreso dall'agenzia di stampa "Hina". "Tutti seguiamo ciò che accade in Europa, soprattutto queste immagini molto preoccupanti provenienti dall'Italia. Per quanto riguarda la Croazia, vediamo un aumento significativo, circa il 160 per cento rispetto all'anno scorso", ha detto Bozinovic, il quale ha aggiunto che nonostante la crescente pressione nel Paese balcanico, la situazione con i migranti e i richiedenti asilo "è sotto controllo". Il ministro ha quindi sottolineato che in Croazia "non si registra alcun aumento dei reati penali e dei delitti legati alla popolazione migrante". (Seb)