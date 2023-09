Ucraina-Polonia: ministero Esteri Kiev, ci aspettiamo una discussione costruttiva su import grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra l'Ucraina e la Polonia sulla questione dell’esportazione del grano ucraino dovrebbe essere costruttivo. Lo ha affermato sulla propria pagina Facebook il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleh Nikolenko, commentando la convocazione dell'ambasciatore ucraino in Polonia, Vasyl Zvarych, al ministero degli Esteri di Varsavia. Nikolenko ha osservato che l'ambasciatore Zvarych ha chiarito ancora una volta la posizione del suo Paese, che trova "inaccettabile" il divieto unilaterale della Polonia alle importazioni di grano ucraino. "Esortiamo i nostri amici polacchi a mettere da parte le emozioni", ha scritto Nikolenko. "La parte ucraina ha proposto alla Polonia un modo costruttivo per risolvere i problemi del grano. Ci aspettiamo che le nostre proposte siano la base per portare il dialogo in una direzione costruttiva", ha aggiunto il portavoce. (Kiu)