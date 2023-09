Migranti: Lo Russo, a Torino situazione al limite, governo intervenga oltre gli hub

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' una situazione critica, al limite che non può essere protratta nel tempo. Occorre un'iniziativa forte da parte del governo per limitare il generare di queste situazioni. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine della visita al centro di via Traves che in questi giorni sta accogliendo i migranti. "Il ringraziamento va innanzitutto alla Croce Rossa che sta gestendo una situazione complicata e poi a questi ragazzi che stanno dimostrando una grande attenzione alle regole pur in una situazione molto complicata. Abbiamo messo a disposizione questa struttura rispondendo all'appello del governo ma non possiamo andare ancora avanti per molto perché questa struttura in realtà ha altre funzioni, ovvero rispondere all'emergenza freddo - ha continuato Lo Russo -. (segue) (Rpi)