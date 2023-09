Migranti: Lo Russo, a Torino situazione al limite, governo intervenga oltre gli hub (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costruire grandi hub non può funzionare nel medio-lungo periodo, non possiamo pensare in emergenza ma occorre fare un ragionamento strutturale Pensare a campi chiusi controllati militarmente farebbe allontanare queste persone che si riverserebbero nelle città. Credo che sul registro comunicativo serva prudenza per non gettare nel panico queste persone. Chiediamo al governo di essere ascoltati e aiutati. Al nuovo Prefetto chiederemo subito un incontro su questo", ha concluso Lo Russo. (Rpi)