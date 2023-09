Roma: comitati contro stadio Pietralata, dibattito pubblico senza progetto chiaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sì al parco, sì all'ospedale, sì all'Università ma no allo stadio: è quanto si legge in una nota dei comitati di quartiere dell'area di Pietralata a Roma che si oppongono alla costruzione dell'impianto della As Roma negli spazi dell'ex Sdo. In una nota diffusa oggi i comitati affermano: “Pur consapevoli di partecipare a un dibattito pubblico che nulla cambierà rispetto alla volontà politico propagandistica della attuale giunta comunale (eletta con il 40,68 per cento dei votanti) confidavamo in un confronto basato sui documenti o sulle prescrizioni, al contrario - a fronte di domande puntuali e dirette - abbiamo assistito a riscontri poco attinenti che hanno solo messo in risalto le enormi lacune documentali del progetto. Rileviamo la mancanza del possesso dei requisiti di legge in capo al soggetto proponente, la mancanza di aree verdi pari a quelle che verrebbero cancellata (14 ettari), e riceviamo conferme circa l'enorme spesa che il Comune di Roma andrà a sostenere per garantire opere utili allo stadio (130 milioni di euro per la sola linea B)". A firmare il documento sono i comitati Villa Blanc, comitato Popolare di Pietralata, Arci Roma e Arci Pietralata, No stadio Lanciani Nomentano, Cdq Tiburtino nord Pietralata. (Rer)