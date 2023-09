© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crolla definitivamente il castello di menzogne costruito dalla ministra Santanchè. Le sue dimissioni sono inevitabili. Mostri un minimo di rispetto per le Istituzioni e per il Paese". Lo scrive su X il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Toni Ricciardi, riportando la notizia della richiesta della procura di Milano di fallimento per la società Ki Group. (Rin)