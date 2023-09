Italia-Germania: Steinmeier, nostra amicizia assicurazione contro nazionalismi e separatismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al di là della politica Italia e Germania “sono legati da rapporti interpersonali molto forti e molto intensi, da rapporti di amicizia. A Rimini il presidente Mattarella ha evocato la forza dell'amicizia Italo tedesca e il fatto che nei decenni sia diventata sempre più stretta. Per noi due è importante, è un'assicurazione contro i nazionalismi e i separatismi, contro tutto ciò che crea incertezza e divisione”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica federale tedesca, Frank Walter Steinmeier, in occasione del Premio dei presidenti per la cooperazione comunale fra Italia e Germania”. “Abbiamo creato questo premio - ha aggiunto - per creare occasioni di incontro e contrastare i pregiudizi. Dobbiamo sempre ricordare quello che ci unisce, quello che ci rende forti in Ue e ci arricchisce”. (Rin)