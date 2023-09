Italia-Germania: Mattarella e Steinmeier a Ortigia per Premio dei presidenti per collaborazione fra municipalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed il presidente della Repubblica federale tedesca Frank Walter Steinmeier, a tenere a battesimo sul palco del teatro comunale di Ortigia la premiazione dei Comuni vincitori della seconda edizione del “Premio dei presidenti per la cooperazione comunale fra Italia e Germania”. Istituito nel 2020, in occasione della visita a Milano del presidente Federale tedesco Frank-Walter Steinmeier, ed assegnato per la prima volta nel 2021, il Premio è volto a valorizzare e sostenere lo sviluppo di forme innovative di gemellaggio. Il riconoscimento premia infatti le città e i Comuni tedeschi e italiani uniti da accordi di gemellaggio o di partenariato che presenteranno progetti volti a promuovere prospettive condivise attraverso gli scambi reciproci, in particolare tra le giovani generazioni; l’impegno civico, in particolare delle giovani generazioni; la sostenibilità; l’integrazione europea; l’innovazione; la digitalizzazione; la cooperazione in ambito culturale; la coesione sociale e l’inclusione. Come avvenuto nella precedente edizione, l’iniziativa ha una dotazione complessiva di 200 mila euro, per premi fino a 50 mila euro a progetto, finanziati in parti uguali da entrambi i governi. Mentre i Comuni saranno liberi di determinare la dimensione finanziaria e la ripartizione delle spese complessive del progetto presentato, il co-finanziamento previsto dal Premio è paritetico e sarà pertanto attribuito per il 50 per cento al Comune italiano e per il 50 per cento al Comune tedesco, i quali saranno direttamente responsabili per l’uso dei fondi rispettivamente ricevuti. Due le categorie del premio, attribuiti a piccoli e grandi Comuni. Per quel che riguarda i paesi di piccole dimensioni al terzo posto di sono classificati Castelnovo ne' Monti, in provincia di Reggio Emilia e Kahla; al secondo Oliveri, in provincia di Messina e Breitnau; ed al primo posto il duo Passignano sul Trasimeno, in provincia di Perugia, e Eltville am Rhein. Per quel che riguarda i grandi comuni Faenza e Schwabisch Gmünd si aggiudicano il secondo posto dietro Brescia e Darmstadt. (Rin)