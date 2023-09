Francia: giornalista autrice di un'inchiesta sui rapporti franco-egiziani in stato di fermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornalista francese Arianne Lavrilleux, che ha partecipato alla redazione di una serie di articoli che hanno portato alla luce i rapporti tra a Francia e la politica repressiva del governo egiziano, è stata posta in stato di fermo dopo che il suo appartamento è stato perquisito. Lo ha annunciato su X (ex Twitter) il sito di inchiesta "Disclose", spiegando che la giornalista è accusata di aver diffuso notizie coperte da segreto riguardanti la difesa francese. Tra le inchieste contestate alla giornalista c'è quella in cui si denuncia "la responsabilità della Francia nei crimini della dittatura del presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi ". Le altre quattro riguardano la vendita di 30 caccia Rafale al Cairo, gli armamenti venduti dalla Francia alla Russia fino al 2020, il "trasferimento di armi illecite" degli Emirati Arabi Uniti verso la Libia e la vendita di Parigi a Riad e ad Abu Dabi di 150 mila obici. (Frp)