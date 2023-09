Germania: ministra Interno difende decisione di destituire direttore Bsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, ha difeso la decisione con cui nell'ottobre del 2022 destituì l'allora direttore dell'Ufficio federale per la sicurezza informatica (Bsi), Arne Schoenbohm. Il funzionario venne rimosso dall'incarico assunto nel 2016 a seguito di indiscrezioni diffuse dall’emittente televisiva “Zdf”, secondo cui Schoenbohm avrebbe avuto contatti con i servizi segreti russi. Il ministero dell’Interno non fornì le motivazioni sulla destituzione del direttore del Bsi. Poiché i sospetti a carico di Schoenbohm si rivelarono infondati, Faeser è stata più volte invitata a riferire sulla questione agli organi del Bundestag, dalla commissione Interno al Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, ma non si è mai presentata adducendo varie motivazioni. Nella giornata di oggi, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha invece partecipato all'audizione della commissione Interno del parlamento federale sul caso Schoenbohm. Al termine di una seduta durata per circa tre ore, Faeser ha dichiarato di aver destituito l'allora direttore del Bsi perché, data la situazione di minaccia nel settore dell'informatica dopo l'inizio della guerra della Russia contro l'Ucraina, è necessaria “una fiducia al 100 per cento” nel vertice dell'agenzia. La ministra dell'Interno tedesca ha quindi evidenziato che “questa fiducia non c’era più nell’ottobre 2022”. (segue) (Geb)