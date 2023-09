Germania: ministra Interno difende decisione di destituire direttore Bsi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le motivazioni, Faeser ha addotto le “gravi differenze tecniche” con Schoenbohm nella valutazione del pericolo degli attacchi informatici russi contro la Germania. Nella rimozione del funzionario dall'incarico, ha aggiunto la ministra dell'Interno tedesca, le indiscrezioni sui presunti collegamenti con l'intelligence russa “non sono state l'unico fattore”. Faeser ha poi bollato come “irresponsabile” e “scandalosa” l'accusa che le è stata mossa dall'opposizione al Bundestag secondo cui, per acquisire informazioni su Schoenbohm, avrebbe sfruttato l'Ufficio federale per la tutela della Costituzione (Bfv), ossia l'agenzia di intelligence interna della Germania. Faeser ha ammesso che il Bfv venne interpellato, ma ha specificato che le risorse del servizio non vennero mai utilizzate contro l'ex direttore del Bsi. (Geb)