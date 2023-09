Migranti: Montaruli (Fd'I), Lo Russo rema contro soluzione al problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il governo Meloni sta spendendo grandi energie per provare a risolvere il problema dell'immigrazione illegale contrastando i trafficanti di morte che, di fatto, decidono chi può arrivare sul nostro territorio, il Pd ogni giorno rema contro facendo solo becera propaganda come dimostrano i fatti. Lo ha affermato la vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Augusta Montaruli commentando le parole del sindaco di Torino Stefano Lo Russo sulla gestione migranti. "L'emblema delle contraddizioni dei colleghi dell'opposizione è il sindaco di Torino Lo Russo. Siamo basiti di apprendere il suo lamento circa delle possibili espulsioni di immigrati: Lo Russo dica alla Schlein di collaborare con il governo invece di mettersi di traverso in Italia e in Europa e, con un briciolo di onestà intellettuale, faccia un plauso alla decisione di realizzare nuovi Cpr, dopo che la sinistra li aveva chiusi", ha concluso. (Rpi)