Edilizia: Morelli, partenariato pubblico-privato per ricostruzione territori

- "Stiamo lavorando affinché, nei prossimi mesi, venga introdotta una nuova legislazione per rendere più agevole il ricorso al partenariato pubblico privato". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, intervenendo agli "Stati generali del risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori". "Il ppp - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo - è una grande opportunità per l'Italia e potrebbe favorire progetti di ricostruzione e di riqualificazione. Bisogna, infatti, uscire dalla logica dei veti perché, se si parte dal presupposto che qualcosa possa andar male, tutto resta bloccato e non si costruisce nulla di nuovo. Dunque, dobbiamo lavorare tutti insieme per individuare strumenti che possano intervenire immediatamente ed offrire ai cittadini il miglior servizio pubblico, con la maggior efficienza economica a pratica. Questo è fare interesse pubblico. E questo è l'obiettivo della normativa che vogliamo mettere in campo". (Rin)