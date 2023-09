Speciale scuola: Mahmoud (Pd), da Mattarella parole emozionanti su inclusione come valore istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “ha pronunciato parole emozionanti nel discorso di apertura dell'anno scolastico, descrivendo con grande pragmatismo la complessità e le fatiche del sistema scolastico, riconoscendo tuttavia il grande apporto delle nuove generazioni in termini di risorse e competenze”. Lo dichiara in una nota il componente della segreteria nazionale del Partito Democratico, Marwa Mahmoud. “Ha spostato poi il focus sugli 800 mila studenti e studentesse con background migratorio, un decimo della popolazione studentesca, che studiano nel nostro Paese e che forniscono un contributo fondamentale in termini di ricchezza linguistica e culturale. Troppo spesso - aggiunge - quando si parla di migrazioni si finisce per appiattire la narrazione sui termini della prima accoglienza, vista anche la crisi umanitaria che sta vivendo in questi giorni l'isola di Lampedusa. È sempre più necessario, invece, allargare lo sguardo, tenendo in considerazione i milioni di cittadini e cittadine che risiedono in Italia e che contribuiscono al progresso del Paese”. “Mattarella ha poi posto l'accento sulla necessità dell'inclusione 'come valore fondamentale della scuola italiana', un grande antidoto contro isolamento e discriminazioni", conclude. (Rin)