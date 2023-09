Speciale scuola: Aloisio (M5s), bene nuovi giochi gioventù, approvati emendamenti inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle “ha fatto della promozione dell'attività sportiva nelle scuole il fulcro delle politiche giovanili, ritenendo che sia una componente essenziale per la crescita psicofisica e sociale delle nostre bambine e dei nostri bambini”. Lo dichiara in una nota la senatrice del Movimento 5 stelle, Vincenza Aloisio, annunciando il voto favorevole del suo gruppo al disegno di legge in materia di promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. “Proprio per questo motivo siamo intervenuti con decisione su un testo che presentava molte criticità e, grazie ad una serrata opposizione, è stato possibile rendere i Nuovi giochi accessibili a tutti e più inclusivi. E sono – aggiunge - particolarmente soddisfatta che sia stato approvato un mio emendamento volto a garantire un'equa rappresentanza di genere. Spiace invece che sia stata bocciata un'altra mia proposta emendativa per sostenere le famiglie con reddito Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore ai 10.000 euro ma evidentemente, questa maggioranza non condivide il concetto che "nessuno deve rimanere indietro". “Resta il gravissimo problema dell'edilizia scolastica fatiscente o dismessa, soprattutto per quanto riguarda le strutture sportive: da Nord a Sud a molti studenti è di fatto ancora negato il diritto allo sport. Il M5s - conclude Aloisio - continuerà la sua battaglia affinché il governo provveda a reperire le risorse necessarie per tutelare la sicurezza dei nostri ragazzi e avvicinarli ulteriormente alla pratica sportiva: perché se solo si fosse offerto a molti giovani un modo più sano per intrattenere il proprio tempo, anche iniziandoli alla pratica sportiva sin dalla tenera età, probabilmente molti di loro avrebbero imboccato vie meno buie." (Rin)