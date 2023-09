Sardegna: a Olbia dal 2 ottobre la manifestazione Settimana del Vermentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno intense giornate di promozione per un’eccellenza della Sardegna, fortificate dal corollario di eventi che daranno vita alla ‘Settimana del Vermentino’. "Le produzioni locali sono un valore aggiunto della nostra terra, da mettere in vetrina per fortificare la promozione dell’Isola. Questi eventi rappresentano un indispensabile strumento di marketing territoriale, in grado di rafforzare anche le presenze turistiche, oltre a rappresentare un prezioso volano economico del territorio". Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante la presentazione della nona edizione della manifestazione “Benvenuto Vermentino”, organizzata dalla Camera di Commercio di Sassari-Nord Sardegna e dalla Promocamera, che si svolgerà ad Olbia dal 2 all’8 ottobre. “Un ricco calendario di iniziative enogastronomiche che caratterizzeranno le strade di Olbia, grazie anche alla sinergia con produttori vitivinicoli, provenienti da tutta l’Isola, e ristoratori che hanno aderito alla manifestazione. Ma anche visite guidate nelle cantine, incontri commerciali con compratori nazionali ed esteri provenienti dal centro e nord Europa, con l’importante obiettivo dell’internazionalizzazione del vino sardo. Non mancherà lo spazio per la cultura con la celebrazione, sabato 7 ottobre, del premio nazionale ‘Eno-letterario Vermentino’, giunto alla settima edizione”, ha aggiunto l’assessore Chessa. (Rsc)