Brasile-Ucraina: Lula, nessuna aspettativa particolare da incontro con Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha dichiarato che l'incontro con l'omologo Volodymyr Zelensky, in programma questo pomeriggio a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è stato richiesto dal capo di stato ucraino e che non ci sono aspettative particolari al riguardo. In dichiarazioni rilasciate alla stampa Lula ha affermato che nel corso del bilaterale lascerà che i colloqui vengano condotti da Zelensky. "Riceverò Zelenskyj per far sì che mi parli dei problemi di cui vorrà parlarmi. L'aspettativa è di una conversazione tra due presidenti, ciascuno con i propri problemi, ciascuno con le proprie visioni", ha detto Lula. (Brb)