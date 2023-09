Migranti: Silvestri (M5s), Meloni continua a prendere "botte da Orban"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla gestione dei flussi migratori Meloni sta prendendo "botte da Orban". Lo scrive su Facebook Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5s. "E questo non è un detto, ma un fatto. Infatti a rendere la situazione ancora più complicata per il nostro Paese sono proprio gli amici della premier, in primis il leader ungherese Orban, primo avversario di una redistribuzione europea solidale dei migranti che sbarcano in Italia. In campagna elettorale hanno promesso di tutto, persino un blocco navale. La loro retorica però si sta sgretolando ogni giorno di più: gli sbarchi sono raddoppiati, Lampedusa è al collasso e i Sindaci non sanno più come gestire il numero dei migranti", spiega. "Una presidente del Consiglio seria e degna del grande Paese che rappresenta, per prima cosa chiederebbe scusa ai cittadini. Invece cosa fanno Giorgia Meloni e i suoi alleati di governo come Salvini? Dopo essersela presa con i migranti stessi, le opposizioni, i russi e la brigata Wagner, ora proseguono a testa bassa sulla teoria del complotto. Il tutto per non ammettere una semplice cosa: hanno mentito spudoratamente. Non hanno idea di come gestire i flussi migratori, se non a colpi di menzogne e propaganda", conclude.(Rin)