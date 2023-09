Innovazione: dal 5 al 9 ottobre torna la Milano digital week

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 5 al 9 Ottobre torna la “Milano Digital Week”, la più grande manifestazione italiana dedicata all'educazione, alle competenze digitali e all'innovazione tecnologica - promossa dal Comune di Milano e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il patrocinio di Fondazione Cariplo. Forte della spinta delle ultime cinque edizioni, che hanno generato nel complesso oltre un milione di partecipanti e più di 2.500 appuntamenti (tra eventi fisici e digitali), Milano Digital Week - in continuità con la sua volontà d'inclusione e partecipazione - prosegue la riflessione cominciata lo scorso anno sui cambiamenti dei modelli di sviluppo. La sesta edizione ha infatti come tema portante lo Sviluppo dei Limiti: limiti sempre più presenti nel progettare e nell'agire; limiti ambientali, sociali, economici; ma anche limiti culturali, etici e generazionali. Al centro delle riflessioni la valorizzazione delle esperienze e degli approcci alle tecnologie dei cittadini, del sistema produttivo e di quello accademico, dall'intelligenza urbana alla biodiversità delle competenze che attraversano tutto lo spettro del lavoro, della formazione e delle nuove configurazioni delle comunità. Risorse e progettualità che costituiscono il DNA in divenire di Milano nel terzo millennio. A questo appello progettuale, rivolto alla città tramite la Call for Proposal, aperta ad aprile, hanno risposto oltre 300 realtà, pubbliche e private, grandi e piccole: un panorama di competenze che - partendo dalle visioni e dai progetti di cittadini, associazioni, fondazioni, università, centri di ricerca, realtà accademiche e imprenditoriali - appartiene alla città e al suo futuro. Oltre agli eventi provenienti dalla Call, il palinsesto è composto dagli eventi gestiti direttamente dal Comune di Milano, dalla curatela e da quelli provenienti dall'ecosistema dei partner, arrivando a offrire oltre 350 eventi, in cinque giorni di partecipazione attiva. (segue) (Com)