Innovazione: dal 5 al 9 ottobre torna la Milano digital week (3)

- Carlo Mango, Consigliere Delegato Cariplo Factory sottolinea che "La Milano Digital Week che, grazie ai risultati di questi cinque anni, è diventata un punto di riferimento per tutti gli stakeholder della città. Milanesi, ma non solo. Crediamo che il binomio 'digitale e sostenibilità' sia ormai indissolubile. Per questa ragione ci siamo fatti promotori, nel palinsesto di quest'anno, di un ciclo di appuntamenti dedicati alla scoperta dell'economia circolare attraverso la prospettiva dell'innovazione digitale". "L'utilizzo dell'interattività digitale - evidenzia Fiorenzo Galli, Direttore Generale Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci - è ormai diventato imprescindibile per un museo di scienza e tecnologia per valorizzare, conservare, produrre arte e diffondere cultura. Il nostro obiettivo è quello di offrire esperienze sempre più immersive, in grado di portare il racconto culturale a un livello superiore e raggiungere ancora più persone. È per questo che abbiamo scelto la cornice di questo evento per aprire al pubblico la nostra Virtual Zone, un luogo fisico e virtuale in continua evoluzione che esplora tecnologie come la realtà virtuale, aumentata ed estesa in tutte le loro sfaccettature". (Com)