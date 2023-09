Pnrr: Fitto, nessun definanziamento, tutti interventi vanno avanti regolarmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il Pnrr “deve essere chiaro che non c’è un definanziamento: tutti gli interventi sono stati regolarmente finanziati con un decreto del ministero dell’Economia, che nessuno ha mai toccato, per cui vanno avanti regolarmente”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, per le Politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto, in audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. “Quando ci sarà il momento di confronto conclusivo con la Commissione europea nel quale si definirà l’intesa rispetto alla nostra proposta che modificherà il Piano – ha proseguito –, bisognerà fare quello che proponiamo, ossia lo spostamento di questi interventi su altri programmi”. “Le fonti individuate – ha spiegato – sono una rimodulazione del fondo complementare del Pnrr, il possibile utilizzo delle risorse delle politiche di coesione nazionali e regionali, e i fondi di sviluppo e coesione tanto nazionali che regionali”. In questo modo, ha concluso il ministro, “evitiamo il rischio di una perdita del finanziamento in corso d’opera”. (Rin)