Governo: Donzelli (Fd'I), no basterebbero dodici volumi Treccani per elencare quanto fatto per italiani

- "Per elencare tutte le cose fatte per gli italiani non sarebbero bastati i vecchi dodici volumi della Treccani", ha premesso Giovanni Donzelli a margine della conferenza stampa, alla sala presso la sala Nassirya di palazzo Madama, di presentazione delle iniziative "L'Italia vincente - Un anno di risultati", organizzate dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia e che si svolgeranno nel prossimo fine settimana. "Il nostro obiettivo è continuare a lavorare sempre e solo per gli italiani, abbiamo altri quattro anni davanti", ha aggiunto il deputato e responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia. (Rin)