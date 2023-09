Cina-Mongolia: ministro Esteri Wang, Ulan Bator collabori per affrontare "sfide globali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina invita la Mongolia a cooperare per affrontare le "problematiche globali" e per costruire una comunità dal futuro condiviso. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, al termine di un incontro tenuto oggi con il segretario generale del Consiglio di sicurezza della Mongolia, Jadamba Enkhbayar, a Mosca, in Russia. Wang, riporta l'agenzia di stampa "China News Service", ha valutato positivamente l'andamento della cooperazione bilaterale, incentrata su "fiducia reciproca e profonda amicizia". La Cina rispetta il percorso di sviluppo scelto dal popolo mongolo ed è pronta a fornire "solide garanzie" a beneficio dello sviluppo dei rispettivi Paesi e della stabilità regionale, ha aggiunto il titolare della diplomazia di Pechino.(Cip)