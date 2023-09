Veneto: assessore Istruzione, nasce a Verona il cento di ricerca sull'economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato sottoscritto oggi, presso l'Università di Verona, un accordo fra la regione e il dipartimento di Management dell'università per la creazione di un nuovo centro dipartimentale per la ricerca e l'innovazione sull'economia circolare. "Verona e il suo territorio hanno una capacità attrattiva che viene perfettamente rispecchiata dal dinamismo della sua Università – ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro -. Questo ateneo è una presenza strategica, capace di fare da ponte con il territorio e con le imprese in particolare nel campo della logistica e della distribuzione. Oggi più che mai è necessario studiare i processi e raccogliere i dati per trasformare le norme in opportunità per rendere ancora più attrattivo il territorio. Per tutte queste ragioni la Regione del Veneto ha scelto l'Università di Verona, investendo 200.000 euro per far sì che diventi un punto di riferimento per lo studio e di raccolta dati nel campo dell'economia circolare per far sì che il tema della sostenibilità sia declinato nel territorio". "Questo nuovo centro – ha sottolineato Donazzan – si colloca in un ampio percorso avviato dalla Regione nel campo della formazione. Ricordo soltanto i numerosi percorsi Its avviati in collaborazione anche con l'ateneo di Verona nel campo della logistica avanzata e della supply chain, il sistema della filiera dell'approvvigionamento che vede Verona al centro di un triangolo industriale di valore nazionale ed europeo. Un'area assolutamente strategica sulla quale la Regione continuerà ad investire". (Rev)