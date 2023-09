Roma: De Santis (CR), bene autocritica maggioranza su mancato supporto ai Municipi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il mio augurio è che Nova possa continuare a crescere e a fornire il suo prezioso contributo" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- "Accogliamo con favore l'autocritica del consigliere Pd Trombetti sul degrado che imperversa dei Municipi e sul grido d'allarme lanciato dalla presidente del Municipio I". Lo dichiara, in una nota stampa, l'ex assessore al Personale e capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis. "Anche la maggioranza si accorge della situazione estremamente difficile in cui versano i Municipi e questo non fa altro che avallare ulteriormente la necessità di un maggior sostegno a questi territori da parte del Campidoglio - aggiunge De Santis -. Supporto che, almeno finora, è stato insufficiente e che ci auspichiamo possa essere maggiore sin dall'immediato".(Com)