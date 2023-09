Milano: MM alla Green Week 2023 per raccontare l'importanza dell'acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le visite guidate alla Centrale di sollevamento e di distribuzione dell'acqua di via Anfossi, la mostra fotografica "Milano Underground" del fotoreporter di fama internazionale Gabriele Micalizzi sui segreti della città sotterranea, i laboratori per bambini sul consumo sostenibile della risorsa idrica e gli incontri sul cambiamento climatico: anche quest'anno MM partecipa con diverse proposte alla Green Week 2023 del Comune di Milano, dal 26 settembre al primo ottobre. Dalla Centrale dell'Acqua al depuratore di Nosedo, fino alla Centrale di via Anfossi, MM apre le porte delle proprie sedi per raccontare l'acqua sotto tanti punti di vista. Martedì 26 settembre dalle ore 15 alle 17 sono previste visite guidate alla Centrale di sollevamento e distribuzione dell'acqua di via Anfossi 40. Appuntamento alle ore 15 e alle 16, senza prenotazione. Mercoledì 27 settembre l'amministratore delegato di MM Spa, Francesco Mascolo interverrà all'incontro "Come ci ambientiamo al cambiamento climatico" (Palazzo Reale dalle ore 9 alle ore 13) con il sindaco, Giuseppe Sala e l'assessora all'ambiente e verde, Elena Grandi. Giovedì 28 settembre appuntamento presso la Centrale dell'Acqua, il museo d'impresa di MM in piazza Diocleziano 5 dalle ore 10 alle 13 per "A che punto siamo con l'acqua?", incontro organizzato dalla Casa dell'Agricoltura. Venerdì 29 settembre è in programma il convegno "Il Lambro, Fiume di Milano... e non solo" presso il Depuratore di Milano Nosedo (via San Dionigi 90 dalle 14.30 alle 18) con la partecipazione, tra gli altri, del presidente di MM Spa, Simone Dragone, l'assessora all'ambiente e al verde del Comune di Milano, Elena Grandi e il direttore del servizio idrico integrato di MM, Andrea Aliscioni. Sabato 30 settembre alle ore 17 si terrà l'inaugurazione della mostra fotografica "Milano Underground". Il fotoreporter Gabriele Micalizzi, fondatore del collettivo Cesura, svela con i suoi scatti i segreti della Milano sotterranea tra tunnel, passaggi nascosti, binari sotterranei e varchi misteriosi. Ingresso libero fino al 31 ottobre alla Centrale dell'Acqua di piazza Diocleziano 5. Infine, domenica primo ottobre dalle 10.30 alle 12.30 i bambini protagonisti di "Un laboratorio in terrazzo. Impariamo a rendere biodiversi i nostri balconi" presso la Centrale dell'Acqua di piazza Diocleziano 5. L'attività sarà proposta al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti, prenotazione su www.centraleacquamilano.it. Informazioni e programma su www.centraleacquamilano.it e www.milanogreenweek.eu (Com)