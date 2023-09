Brasile-Usa: Lula e Biden lanciano programma in difesa dei diritti dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, e l'omologo statunitense Joe Biden lanceranno il programma "Global Labour Coalition", in difesa dei diritti dei lavoratori durante il bilaterale in programma oggi a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite. L'incontro con il presidente Biden "è estremamente importante perché è la prima volta in 500 anni di esistenza del Brasile che ci si siede ad un tavolo ad armi pari con il presidente degli Stati Uniti per discutere di un problema cronico come questo", ha detto Lula in una dichiarazione alla stampa. "Proviamo a vedere se possiamo individuare un'alternativa per la società e per i giovani, in modo da poter risvegliare nei ragazzi la speranza che un giorno avranno la garanzia del diritto allo studio e a un lavoro che permetta di vivere con dignità", ha concluso (Was)