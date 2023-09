Ue: Mattarella, sì a regole bilancio rigorose ma non ottuse e cieche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo trovare un’intesa sulla proposta per regole condivise sul bilancio Ue. Sì a regole di bilancio rigorose, ma il rigore non sia ottuso e cieco, ma abbia come obbiettivo la crescita, tenendo conto di fenomeni come il rallentamento dell’economia cinese e le conseguenze della guerra in Ucraina”. Lo ha affermato, secondo quanto si apprende, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro al castello Maniace di Siracusa con il presidente della Repubblica federale tedesca Frank Walter Steinmeier. (Rin)