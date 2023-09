Egitto: Rolling Plus investirà oltre un miliardo di euro per produrre pneumatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha firmato un contratto per la realizzazione di una fabbrica di pneumatici con Rolling Plus Chemical Industries, su un’area di 400.000 metri quadrati, con investimenti di un miliardo di euro. Lo riferisce una nota stampa dell'esecutivo egiziano. Rolling Plus ha tra i suoi azionisti aziende egiziane, saudite e cipriote. L'impianto dovrebbe produrre 7 milioni di pneumatici all'anno. Il progetto sarà realizzato in tre fasi nella zona industriale di Sokhna, nella Zona economica del Canale di Suez. Il capo della Zona economica del Canale di Suez, Walid Gamal el Din, ha affermato che il progetto di produzione di pneumatici Rolling Plus fa parte della strategia generale per la localizzazione dell’industria automobilistica e delle industrie complementari, come la produzione di batterie, pneumatici, e altri prodotti del settore. Il progetto mira a soddisfare le esigenze del mercato locale per ridurre le importazioni, ha affermato Jamal Al Din, aggiungendo che fornirà 1.000 opportunità di lavoro. (Cae)