Speciale scuola: Versace (Az), nuovi Giochi della gioventù ottima notizia, ma bisogna fare di più

- In Aula del Senato è stato approvato il testo legislativo per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e per l'istituzione dei nuovi Giochi della gioventù. "Sono particolarmente contenta che il lavoro in Commissione sia culminato con l'approvazione all'unanimità: ringrazio il presidente Marti e tutti i colleghi, la cui collaborazione ha portato a vedere approvati emendamenti delle opposizioni, inclusi i nostri" dichiara in una nota la senatrice di Azione e vicepresidente della 7a Commissione del Senato, Giusy Versace che ringrazio anche la collega Daniela Sbrollini, "sempre attenta a questi temi, intervenuta in dichiarazione di voto al posto mio. Con l'ok di oggi diamo prova che questa è davvero una legge di tutti”. “Da sempre considero lo sport un prezioso strumento educativo oltre che d'inclusione sociale, e quindi non posso che considerare questa innovazione normativa un passo in avanti. E tuttavia - continua -, molto c'è ancora da fare: se si vuole davvero promuovere la pratica sportiva, sono necessari più fondi e aiuti alle scuole. Peraltro, la stessa storia dei Giochi della gioventù testimonia, purtroppo, diverse sospensioni nel corso degli anni. Occorre interrogarsi su dove abbiamo sbagliato, per fare questa volta di più e meglio e per non ripetere gli errori del passato. I nuovi Giochi della gioventù rappresentano una grande opportunità per affrontare le sfide del domani: a mio avviso si deve ripartire affrontando con priorità il problema delle poche e inadeguate infrastrutture scolastiche, spesso ancora troppo piene di barriere architettoniche e non in grado di accogliere studenti con disabilità”. (Rin)