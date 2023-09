Sport: Appendino (M5s), da oggi politiche per garantire accesso a tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il significato dello sport “non è soltanto uno. Sicuramente è l'attività agonistica o amatoriale di tanti appassionati, è quella professionale di atleti che dedicano la propria vita alla ricerca dell'eccellenza. Oggi tutti noi ci impegniamo a costruire politiche che diano la possibilità a tutte le cittadine e a tutti i cittadini di praticare attività fisica dall'età scolare alla vita adulta, alla terza età, indipendentemente dalla loro estrazione sociale e condizione fisica". Lo ha affermato la deputata del Movimento 5 stelle, Chiara Appendino, nella dichiarazione di voto sulla legge che inserisce il valore dello sport nella Costituzione. “La parola sport in Italia, purtroppo - aggiunge -, coincide anche con impianti fatiscenti che da luoghi di inclusione diventano luoghi di emarginazione; impegni economici non sostenibili per tante famiglie che si vedono costrette a rinunciare; tempi non conciliabili con il lavoro di tanti genitori; associazioni e società sportive che non riescono a far fronte al carobollette o al caro mutui e si trovano costretti a chiudere o alzare le tariffe; strutture non accessibili che impediscono alle persone diversamente abili di praticare attività; abusi e violenze compiuti da allenatori e dirigenti sportivi nei confronti di atlete e atleti”. “Sancire, quindi, all'interno della nostra Costituzione che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività̀ sportiva in tutte le sue forme, non è un mero passaggio formale. Al contrario, ha un'importanza sostanziale perché significa che lo Stato si assume la responsabilità di garantire uno specifico diritto ai cittadini italiani”, ha concluso. (Rin)